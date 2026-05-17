OPSADNO STANJE U DRNIŠU! Ubica pre zločina kupovao zalihe za beg u šumu? Građani ogorčeni na vlasti!

Drniš je danas tužan, pust i okovan strahom. Potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, koji je hladnokrvno ubio 19-godišnjeg maturanta koji je radio kao dostavljač pice, i dalje intenzivno traje.

Ispred kuće u kojoj se u subotu uveče desilo okrutno ubistvo nesrećnog mladića, koji je ovog proleća trebalo da maturira, i dalje vlada vanredno stanje. Kako s terena javlja reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić, policija od jutra obezbeđuje lokaciju u najjačim snagama, naoružana dugim cevima.

Nebo iznad Drniša ceo dan nadleće policijski helikopter, a u vazduh su podignuti i dronovi. Potraga se u ovim trenucima preusmerila na rubna područja grada, okolna sela i nepristupačne šumske predele Promine, kuda je begunac navodno pobegao.

Policija je izdala dramatično upozorenje stanovništvu: ne izlazite iz kuća ako to nije nužno i nikako se ne približavajte Kristijanu Aleksiću!

Pripremao se za beg?

Među meštanima su se pojavile izuzetno uznemirujuće informacije koje bacaju novo svetlo na stravičan zločin. Naime, Kristijan Aleksić je nekoliko dana pre ubistva viđen u lokalnoj prodavnici kako kupuje veće količine konzervi i pašteta.

Sve upućuje na to da je ubica unapred pravio zalihe hrane, svestan da ga nakon krvavog pira čeka dugotrajno skrivanje u gustim i nabujalim drniškim šumama.

Na ulicama Drniša danas vlada sablasna praznina, a retki prolaznici s kojima je ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala, na primer na lokalnoj benzinskoj stanici, ne kriju ogorčenje. Ceo grad priča samo o ovome.

Direktna svedokinja ubistva i komšinica, koja je zbog pretrpljenog straha i teškog emotivnog šoka bila u suzama i nije mogla da stane pred kamere, prepričala je novinarima stravične scene od subote uveče. Potvrdila je da su ga u uličici svi prijavljivali i da je ceo Drniš živeo u konstantnom strahu od 50-godišnjeg povratnika iz zatvora.

Meštani otkrivaju kako je Aleksić i ranije pokazivao agresiju - na ulicama je znao nasilno da gura žene, a u gradu se ponovo glasno i s jezom spominje njegov raniji spisak za likvidaciju na kojem su navodno bila imena ljudi koje je planirao da ubije.

Ogromno ogorčenje građana: "Sistem je zakazao!"

Drnišani su ljuti, ogorčeni i u potpunoj neverici. Smatraju da su državne institucije i u ovom slučaju zakazale te otvoreno pitaju kako je moguće da je osoba s takvom prošlošću slobodno šetala ulicama.

Ogroman propust sistema vide u činjenici da čovek koji iza sebe već ima odležanu višegodišnju zatvorsku kaznu za ubistvo mlade devojke nije bio pod nikakvim nadzorom niti kontrolom, što je na kraju dovelo do još jedne, nezapamćene tragedije i gubitka nedužnog mladog života.

