URUŠIO SE MOST NA GRANIČNOM PRELAZU: Saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine obustavljen

Izvor: Blic, Foto: Tanjug/Saška Drobnjak ||

Srušio se deo mosta prema graničnom prelazu Gradiška na bosanskohercegovačkoj strani granice i trenutno je zatvoren saobraćaj za sva vozila prema graničnom prelazu.

HAK javlja da je zbog oštećenja na mostu između graničnih prelaza Stara Gradiška (HR) i Gradiška (BiH) prekinut saobraćaj u oba smera.

Prema prvim, nezvaničnim, informacijama, nema povređenih osoba, a više informacija će biti poznato tokom dana.


U ovom trenutku nije poznato ni kako je došlo do urušavanja dela mosta.


Do urušavanja mosta je došlo noćas oko 1 sat, a uzrok urušavanja još uvek nije poznat.

Vozačima se savetuјe da odmah preusmere svoјe kretanje na naјbliže alternativne granične prelaze.


Lokalni mediji javljaju i da je zatvoren u saobraćaј Ulicom voјvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom.


Kako navode na društvenim mrežama, policija obezbeđuje delove oko mosta.

Kako navode mediji, došlo je do urušavanja ograde i betonske konstrukcije.

Autor: D.Bošković

