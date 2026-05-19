PANIKA U KOMŠILUKU POJAVILA SE RETKA SMRTONOSNA BOLEST Zabeležen je i prvi smrtni slučaj, naš lekar otkriva: Evo kako se prenosi!

U Sloveniji je zabeležen porast slučajeva malarije, opasne tropske bolesti koja se uglavnom vezuje za egzotične destinacije, a potvrđen je i prvi smrtni slučaj u poslednjih 30 godina. Zabrinutost raste pred početak letnje turističke sezone, jer kroz Sloveniju veliki broj ljudi putuje ka Jadranu ili tamo provodi odmor, pišu mediji.

Kako zabrinutost raste u regionu, na ovu temu u jutarnjem programu "Redakcija" na Kurir televiziji govorio je profesor doktor Borislav Kamenov. Kako je istako, malarija može imati ozbiljan klinički tok, simptomi malarije slični su gripu, ali ako se ne leče na vreme, mogu imati teške komplikacije.

- Malarija je parazitarno oboljenje koje se prenosi isključivo ubodom zaraženog komarca, a u prirodi ima složen ciklus razvoja i u čoveku i u samom komarcu. Kada komarac ubode obolelu osobu i usisa krv, parazit ulazi u njegov organizam, gde se dalje razvija, nakon čega može preneti infekciju na drugog čoveka. Malarija se uglavnom javlja u tropskim i suptropskim područjima, posebno u močvarnim regionima Afrike, dok su u Srbiji slučajevi danas veoma retki i uglavnom uvezeni iz endemskih područja - rekao je Kamenov.

"Nelečena infekcija može biti ozbiljna i potencijalno smrtonosna"

Nekada je i kod nas bila prisutna, ali je, kako navodi, uspešno iskorenjena isušivanjem močvarnih terena.

- Bolest se klinički može ispoljiti simptomima sličnim gripu, uz visoku temperaturu, mučninu, povraćanje, kašalj, a u težim slučajevima i žuticu i neurološke komplikacije. Karakteristično je da se simptomi javljaju u napadima, a nelečena infekcija može biti ozbiljna i potencijalno smrtonosna. Malarija se ne prenosi sa čoveka na čoveka, već isključivo preko komarca, pa se zbog toga najčešće javlja endemski u određenim područjima, bez širenja na šire regione - objasnio je, za Kurir televiziju.

Simptomi malarije

Prema ranijim navodima Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" malariju prenosi ženka komarca Anopheles.

Iako je poznato više od 400 vrsta ovih komaraca, samo oko tridesetak poseduje vektorski kapacitet za prenošenje malarije. Čovek se inficira ubodom zaražene ženke komarca roda Anopheles, koja tokom ujeda unosi sporozoite – infektivne oblike parazita.

Prema rečima naših infektologa, simptomi malarije najčešće uključuju: povišenu telesnu temperaturu, glavobolju, umor, znojenje, suv kašalj i bolove u mišićima, dok se u težim slučajevima mogu javiti i uvećanje jetre, kao i gubitak svesti.

