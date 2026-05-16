Nikad pre im se nije desilo: U ovoj zemlji već je zabeležen prvi smrtni slučaj od vrućine, a tek je maj

U Južnoj Koreji danas je prijavljen prvi smrtni slučaj od vrućine ove sezone, što ga istvoremeno čini najranijim takvim slučajem ikad zabeleženim, saopštili su lokalni zvaničnici.

Muškarac u osamdesetim godinama u Seulu je umro od bolesti povezanih sa vrućinom, saopštila je Korejska agencija za kontrolu i prevenciju bolesti (KDCA), pozivajući se na svoj sistem za praćenje bolesti povezanih sa vrućinom u hitnim službama.

Ovo je najraniji smrtni slučaj povezan sa bolestima povezanim sa vrućinom od kada je sistem za praćenje uveden, prenosi Jonhap.

KDCA je počela da pokreće sistem za praćenje u 516 hitnih službi širom zemlje u petak.

Najraniji smrtni slučaj povezan sa vrućinom prijavljen je usred neobično ranog toplotnog talasa.

Prosečna maksimalna temperatura u zemlji dostigla je danas 28 stepeni, a u Seulu je zabeležen danas 31 stepen, što je više od sezonskog proseka.

Ukupno sedam pacijenata je u petak posetilo hitne službe zbog bolesti povezanih sa vrućinom.

Autor: S.M.