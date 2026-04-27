Bizarno! Na desetine ljudi stradalo od udara groma

Najmanje 14 ljudi poginulo je od udara gromova tokom sezone oluja u nekoliko delova Bangladeša, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Većina žrtava bili su poljoprivrednici koji su radili na otvorenim poljima, kao i radnici koji su se u trenutku grmljavine zatekli na izloženim područjima, prenosi Rojters.

U udarima gromova povređeno je više ljudi koji su prevezeni u zdravstvene ustanove, od kojih su neki u kritičnom stanju.

Grom svake godine ubija stotine ljudi u Bangladešu, a ta zemlja je 2016. godine proglasila udare groma prirodnom katastrofom, nakon što je samo u maju te godine poginulo više od 200 ljudi, uključujući 82 osobe u jednom danu.

Smrtni slučajevi od udara groma su česti u Bangladešu tokom pretmonsunskih meseci, od aprila do juna, kada porast toplote i vlažnost stvaraju nestabilne vremenske uslove.

Autor: S.M.