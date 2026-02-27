Najmanje sedmoro ljudi poginulo u eksploziji u kafiću: Tragedija u Kazahstanu

Najmanje sedam osoba poginulo je u eksploziji i požaru u kafiću u Kazahstanu, saopštili su lokalni zvaničnici.

Nesreća se dogodila u mestu Ščučinsku, a među stradalima je i šesnaestogodišnja tinejdžerka, navela je pres-služba regionalne administracije.

Kako se navodi, još 13 ljudi je u bolnici, od kojih je šestoro prebačeno na ambulantno lečenje, prenosi TASS.

Eksplozija gasa i vazduha dogodila se sinoć u kafiću koji se nalazi uz stambenu zgradu.

Regionalna služba za vanredne situacije prvobitno je javila da je bilo šestoro mrtvih i oko 20 povređenih, a još 10 ljudi su spasile službe hitne pomoći koje su reagovale na licu mesta.

Prema snimcima sa mesta događaja koje su objavili regionalni mediji, eksplozija se dogodila dok su se gosti nalazili u kafiću.

pročitajte još Putevi I i II prioriteta prohodni i bez snega: Vozačima upućen ovaj apel

Autor: Marija Radić