UŽAS U KARAČIJU! Najmanje 13 osoba poginulo u eksploziji gasa u Pakistanu (FOTO)

Najmanje 13 osoba, uključujući žene i decu, poginulo je u eksploziji gasa u stambenoj zgradi u Karačiju, dok je deo objekta delimično srušen, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Šef lokalne policije, Rizvan Patel, rekao je da spasioci i dalje uklanjaju ruševine kako bi pronašli preživele, preneo je AP.

Više osoba je povređeno, a operacija spasavanja je u toku.

Većina domaćinstava u Karačiju koristi prirodni gas za kuvanje, ali mnoga se oslanjaju i na boce sa tečnim naftnim gasom zbog niskog pritiska prirodnog gasa.

Ovo nije prvi slučaj eksplozije gasa - u julu je osam osoba poginulo u takvoj eksploziji u kući u Islamabadu tokom svadbenog prijema, navode mediji.