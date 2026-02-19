AKTUELNO

Svet

UŽAS U KARAČIJU! Najmanje 13 osoba poginulo u eksploziji gasa u Pakistanu (FOTO)

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ali Raza ||

Najmanje 13 osoba, uključujući žene i decu, poginulo je u eksploziji gasa u stambenoj zgradi u Karačiju, dok je deo objekta delimično srušen, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Šef lokalne policije, Rizvan Patel, rekao je da spasioci i dalje uklanjaju ruševine kako bi pronašli preživele, preneo je AP.

Foto: Tanjug AP/Ali Raza

Više osoba je povređeno, a operacija spasavanja je u toku.

Većina domaćinstava u Karačiju koristi prirodni gas za kuvanje, ali mnoga se oslanjaju i na boce sa tečnim naftnim gasom zbog niskog pritiska prirodnog gasa.

Ovo nije prvi slučaj eksplozije gasa - u julu je osam osoba poginulo u takvoj eksploziji u kući u Islamabadu tokom svadbenog prijema, navode mediji.

Foto: Tanjug AP/Ali Raza

#Eksplozija

#Pakistan

#gas

POVEZANE VESTI

Svet

VOZ PREPOLOVIO AUTOBUS NA SPRAT! Stravična nesreća u Meksiku: Najmanje 10 osoba poginulo

Svet

CRNI BILANS: U Indiji i Pakistanu u poplavama poginulo najmanje 176 osoba

Svet

EKSPLOZIJA GASA U ZGRADI U TURSKOJ: Povređeno najmanje 10 osoba

Svet

'NEMA 19 OSOBA' Zgrada uništena u eksploziji u Tenesiju, šerif se obratio novinarima (FOTO)

Svet

Sudar voza i autobusa, poginulo osmoro ljudi: Tragedija u Rusiji

Svet

POGINULO NAJMANJE 38 OSOBA: Stravičan sudar autobusa i minibusa u Tanzaniji