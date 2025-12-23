PREVOZILI DVOGODIŠNJEG PACIJENTA, PA STRADALI! Stravična tragedija kod Teksasa: U padu aviona poginulo najmanje PETORO ljudi (VIDEO)

Najmanje pet osoba, među kojima i dvogodišnje dete, poginulo je u padu malog aviona meksičke mornarice koji se srušio u blizini Galvestona u Teksasu, saopštili su zvaničnici.

Prema navodima, avion je bio na medicinskoj misiji, dok je američka obalska straža saopštila da su dve osobe prebačene u bolnicu, dok je jedan 27-godišnji putnik prošao bez povreda. Nije precizirano da li je nepovređena osoba među onima koji su hospitalizovani.

Meksička mornarica je navela da se jedna osoba od ponedeljka uveče vodi kao nestala, kao i da je avion prevozio osmoro ljudi, četiri mornarička oficira i četiri civila. Dete je, prema prvim informacijama, pacijent koji se prevozio.

Dva putnika su bila članovi neprofitne organizacije "Michou and Mau Foundation", koja pruža pomoć deci u Meksiku sa teškim opekotinama. Nesreća se dogodila u ponedeljak oko 15.17 časova po lokalnom vremenu, u blizini podnožja nasipa kod Galvestona, duž obale Teksasa, oko 80 kilometara jugoistočno od Hjustona.

Ministarstvo javne bezbednosti Teksasa saopštilo je da se očekuje dolazak zvaničnika Federalne uprave za vazduhoplovstvo na mesto nesreće.

Kancelarija šerifa okruga Galveston navela je da su na intervenciju upućeni pripadnici ronilačkog tima, jedinice za uviđaj, jedinice za dronove i patrolne službe, uz poruku da je incident i dalje pod istragom i da će dodatne informacije biti objavljene kada budu dostupne.

Za sada nije poznato da li su vremenski uslovi doprineli nesreći, dok je Nacionalna meteorološka služba saopštila da je područje prethodnih dana bilo zahvaćeno maglom.

Autor: Marija Radić