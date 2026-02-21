Najmanje 38 mrtvih u jezivom masakru: Monstrumi nasumično ubijali sve pred sobom - vojska na nogama

Najmanje 38 osoba ubijeno je u selu na severozapadu Nigerije u napadu naoružanih ljudi, saopštili su danas policija i lokalni zvaničnici.

Lokalni zvaničnik je naveo da su naoružani ljudi otvorili vatru nasumično i da su ubili sve stanovnike koji su pokušali da pobegnu.

Nigerijska vojska je raspoređena u tom regionu već nekoliko godina kako bi se borila protiv ovih naoružanih grupa, ali nasilje i dalje traje.

Naoružane grupe vrše otmice radi otkupa, napadajući sela, ubijajući stanovnike i paleći kuće nakon što ih opljačkaju, preneo je Figaro.

Zbog porasta nasilja džihadističkih i naoružanih grupa u Nigeriji poslednjih meseci, SAD su izvele vazdušne napade u koordinaciji sa nigerijskim vlastima.

U pobuni džihadista u Nigeriji, koju uglavnom predvode Boko Haram i njegova rivalska frakcija, Islamska država u zapadnoj Africi (ISVAP), od 2009. godine poginulo je više od 40.000 ljudi, a dva miliona je raseljeno na severoistoku zemlje, prema podacima Ujedinjenih nacija.

Autor: S.M.