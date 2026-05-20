UTAJILI SKORO 23.000 EVRA POREZA! Krivične prijave protiv državljana Crne Gore, Turske i dve firme: Evo šta im se sve stavlja na teret

Policija je podnela krivične prijave protiv crnogorskog državljanina F.M. (51), turskog državljanina S.S. i dve kompanije zbog sumnje da su, prikrivanjem stvarnih prihoda i dostavljanjem netačnih podataka Poreskoj upravi, oštetili Budžet Crne Gore za 22.976,71 evra, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako je saopšteno, krivične prijave podneli su službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odeljenja za suzbijanje složenih oblika privrednog kriminala, sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa Sektorom za finansijsko-obaveštajne poslove i Poreskom upravom, a u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Kotoru i Ulcinju.

- Dana 19. maja podnete su prijave protiv pravnih lica W.C.C. d.o.o. i AMC d.o.o., kao i njihovih izvršnih direktora F.M. i S.S., zbog sumnje da su počinili produženo krivično delo utaje poreza i doprinosa - navode u saopštenju.

Prema istrazi, utvrđeno je da su osumnjičeni, u periodu od 2020. do 2025. godine, prikrivali svoje stvarne prihode i nisu dostavljali tačne i potpune podatke o svom poslovanju Poreskoj upravi, sa namerom da delimično ili potpuno izbegnu plaćanje poreskih obaveza.

- S.S. je takođe vršio podizanje gotovine koje nije dokumentovano - navodi se u saopštenju policije.

Na ovaj način, kako se sumnja, Budžet Crne Gore je oštećen za ukupno 22.976,71 evra.

Uprava policije kaže da akcija "Utaja" predstavlja sistemski odgovor države na poreske i finansijske malverzacije.

Autor: Iva Besarabić