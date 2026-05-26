Tragičan kraj potrage: Pronašli telo hrvatskog planinara u BiH

Tragično je okončana potraga, koja je juče pokrenuta za hrvatskim planinarom na planini Visočici u BiH. Spasioci su pronašli beživotno telo planinara.

U potrazi je učestvovalo 16 pripadnika Gorske službe spašavanja Prenj i 35 pripadnika GSS-a Kantona Sarajevo, uz patrolu Policijske postaje Konjic. Velik broj planinara takođe je pomogao na terenu i pružio korisne informacije.



Nakon uviđaja usledila je zahtevna akcija izvlačenja tela s nepristupačnog terena. To je trajalo gotovo dva sata, a telo stradalog planinara predato je Policijskoj upravi Konjic oko ponoći.

"Ova akcija još je jednom pokazala važnost međusobne saradnje gorskih službi spasavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini", poručili su iz GSS-a Prenj.

Planinar se, prema ranijim informacijama, 24. maja kretao od vrha Vito na Visočici prema vrhu Parić. Nakon toga planirao je da se spustiti do bivka "Zoran Šimić" i da nastavi planinarskom stazom do svog automobila marke Peugeot, hrvatskih registarskih oznaka.

Autor: S.M.