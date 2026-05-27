Snažna oluja praćena gradom pogodila veći deo Slovenije: Prete bujične poplave

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/STA

Olujno vreme koje se kreće u pravcu jugoistoka pogodilo je severoistočne, zapadne i centralne delove Slovenije, preneli su slovenački mediji.

U izveštajima se navodi da je olujni talas praćen pljuskovima, gradom i snažnim udarima vetra, prenosi RTV Slovenije.

Uprava civilne zaštite i spasavanja potvrdila je da su se na udaru oluje našli Gornja Radgona, Sveta Ana, Slovenska Gorica, Šentilja, Lenarta, Dupleka, Radelja na Dravi i Slovenska Bistrica.


Žitelji u opštinama Udine, Cerkelj na Gorenjskem i Gornji Grad objavili su na Fejsbuk stranici Neurje.si da je oluja donela grad.

Olujni talas trajaće do večernjih časova posebno u južnim delovima Slovenije, a Slovenačka agencija za zaštitu životne sredine (Arso) upozorila je na povećanje bujičnih tokova.

U višim predelima hladniji vazduh nastavlja da se kreće prema Alpima što će u kombinaciji sa pregrevanjem vazdušne mase u krajevima južno od Alpa prouzrokovati povećanu atmosfersku nestabilnost nad celom Slovenijom.


Sutra će biti pretežno sunčano, popodne mogući pljuskovi ili grmljavine, posebno u brdovitim predelima zapadne Slovenije.

Vetar će duvati iz istočnog pravca, sa slabom burom na Primorskom, najniže jutarnje temperature biće od 11 do 17 stepeni Celzijusa, na Primorskom oko 19, a najviše dnevne temperature kretaće se od 25 do 28 stepeni Celzijusa, na Primorskom do 32 stepena Celzijusa.

Autor: S.M.

