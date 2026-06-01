SKANDAL U PODGORICI! Crna Gora proglasila Srbiju za okupatora: Usvojen sramni zakon o 'nasilnoj aneksiji' iz 1918. godine!

Skupština Crne Gore usvojila je na večerašnjoj sednici predlog izmena Zakona o statusu potomaka Dinastije Petrović Njegoš, potvrđujući skandaloznu formulaciju da je Crna Gora 1918. godine bila žrtva "nasilne aneksije". Ovim sramnim potezom parlamentarne većine u Podgorici, bratska Srbija je zvanično označena kao okupatorska država, što predstavlja direktan politički udar na trećinu građana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi.

Za ovaj antisrpski zakon glasalo je 45 poslanika – 40 je bilo za, tri protiv, dok su dva poslanika bila uzdržana. Podršku sramnom tekstu dali su poslanici Pokreta Evropa sad (PES), Demokratske Crne Gore, Nove srpske demokratije (NSD), Bošnjačke stranke, kao i poslanici albanskih partija i HGI.

Milan Knežević jedini ustao protiv nepravde: "Ovo je sramota, Srbi dignite glavu!"

Jedina politička snaga koja je čvrsto stala u odbranu istorijske istine i srpskog naroda bila je Demokratska narodna partija (DNP) na čelu sa Milanom Kneževićem, koja je glasala protiv zakona, dok je Socijalistička narodna partija (SNP) ostala uzdržana nakon što je sramno povukla sopstveni amandman kojim se tražilo brisanje termina "nasilna aneksija".

Lider DNP-a Milan Knežević ušao je u oštru polemiku u parlamentu, upozoravajući na dalekosežne posledice ovog čina.

– Kroz ove izmene i dopune samo se dodatno osnažava i potvrđuje gde se Srbija označava kao okupatorska država, zlokrvna zemlja kako ju je nazvao Milo Đukanović, i gde Srbi, kojih ima 33 odsto po poslednjem popisu, bivaju još jednom označeni kao antidržavni elementi i neprijatelji – upozorio je Knežević.

Crna Gora jedina na svetu pad slavi kao slobodu, a oslobođenje kao okupaciju!

Knežević je podsetio na epske žrtve srpskog naroda na Kolubari, Ceru, kroz albansku golgotu i Plavu grobnicu, naglašavajući istorijski apsurd u kojem se našla današnja Crna Gora. On je ukazao na činjenicu da zvanična Podgorica jedina na svetu svoj stvarni nestanak i kapitulaciju iz 1916. godine slavi kao slobodu, dok veličanstveno oslobođenje i ujedinjenje iz 1918. godine proglašava okupacijom.

Lider DNP-a je argumentima i istorijskim činjenicama potpuno ogolio lažni narativ o "morskoj i okupatorskoj" Srbiji, podsećajući javnost kako se Beograd zapravo poneo prema dinastiji Petrović.

– Eto kakva je bila ta mrska i okupatorska Srbija, koja je u Skupštini Kraljevine SHS dodelila današnjih 100 miliona evra potomcima dinastije Petrović, od čega su kupovali vile na Azurnoj obali i vozili Bugatije! – poručio je ironično Knežević, dodajući da su Srbija i Crna Gora jedna familija, a da je ovaj zakon udar na vekovno bratstvo.

Na kraju, Knežević je poslao moćnu poruku svim Srbima u Crnoj Gori koji preživljavaju svakodnevne političke progone i pritiske.

– Srbi, dignite glavu gore i nemojte da trpite ova poniženja koja nam iz dana u dan priređuju kao da smo Kurdi. Ovo je naša država, mi smo je stvarali! – zaključio je Milan Knežević.

Autor: D.S.