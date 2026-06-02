Ko kreće na more, ovo mora da zna: Poznate nove cene goriva u Crnoj Gori

Eurosuper 98 prodaje se po ceni od 1.69 evra za litar, dok je evrodizel 1,66 evra, a cene goriva će važiti do 9. juna.

Od danas je u Crnoj Gori za cent skuplji samo eurosuper 98 i prodaje se po ceni od 1.69 evra za litar.

Cena eurosupera 95 ostala je ista i prodaje se za 1,65 evra za litar.

Za tri centra je jeftiniji eurodizel i litar košta 1,66 evra, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi 1,6 evra, saopšteno je iz Ministarstva za energetiku i rudarstvo.

Nove cene goriva važiće do 9. juna.

Nakon problema koje je Crna Gora imala sa snabdevanjem goriva na početku krize na Bliskom istoku, sada je situacija stabilna i ima dovoljno goriva i naftnih derivata na benzinskim pumpama. Prema podacima resornog ministarstva, država raspolaže sa strateškim rezervama od oko 44.000 tona, što je sasvim dovoljno za redovno snabdevanje u periodu od mesec i po do čak dva meseca.

Autor: S.M.