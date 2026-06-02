TRAGIČAN KRAJ POTRAGE NA DRINI! Pronađeno telo dečaka (14) za kojim se tragalo osam dana – reka ga odnela kilometrima daleko!

Telo dečaka koji je nestao pre osam dana u reci Drini kod zvorničkog naselja Branjevo pronađeno je danas u popodnevnim časovima, prenosi ATV.

Prema nezvaničnim informacijama, telo deteta uočeno je i izvučeno iz reke Drine nizvodno, kod Pavlovića mosta, čime je potraga koja je danima držala region u neizvesnosti dobila svoj najteži i najtragičniji epilog.

Opsežna potraga trajala od 26. maja

Podsećanja radi, dečak je nestao prošlog utorka, 26. maja, tokom kupanja u Drini. Odmah nakon prijave o nestanku, pokrenuta je opsežna i neumorna spasilačka akcija.

U potrazi na terenu svakodnevno su učestvovali pripadnici policije, članovi Civilne zaštite, vatrogasne jedinice, kao i specijalizovane ronilačke i spasilačke ekipe. Veliki doprinos dali su i lokalni građani koji su se samoorganizovali kako bi pomogli porodici.

Zbog nepristupačnosti terena i brze reke, spasioci su tokom svih osam dana pretrage koristili i dronove za osmatranje rečnog korita iz vazduha. Nažalost, uprkos svim naporima, potraga je završena tragičnim ishodom.

Autor: D.S.