AKTUELNO

Region

TRAGIČAN KRAJ POTRAGE NA DRINI! Pronađeno telo dečaka (14) za kojim se tragalo osam dana – reka ga odnela kilometrima daleko!

Izvor: Pink.rs/ATV, Foto: Tanjug/Mirjana Čvoric Gubelić ||

Telo dečaka koji je nestao pre osam dana u reci Drini kod zvorničkog naselja Branjevo pronađeno je danas u popodnevnim časovima, prenosi ATV.

Prema nezvaničnim informacijama, telo deteta uočeno je i izvučeno iz reke Drine nizvodno, kod Pavlovića mosta, čime je potraga koja je danima držala region u neizvesnosti dobila svoj najteži i najtragičniji epilog.

Opsežna potraga trajala od 26. maja

Podsećanja radi, dečak je nestao prošlog utorka, 26. maja, tokom kupanja u Drini. Odmah nakon prijave o nestanku, pokrenuta je opsežna i neumorna spasilačka akcija.

U potrazi na terenu svakodnevno su učestvovali pripadnici policije, članovi Civilne zaštite, vatrogasne jedinice, kao i specijalizovane ronilačke i spasilačke ekipe. Veliki doprinos dali su i lokalni građani koji su se samoorganizovali kako bi pomogli porodici.

Zbog nepristupačnosti terena i brze reke, spasioci su tokom svih osam dana pretrage koristili i dronove za osmatranje rečnog korita iz vazduha. Nažalost, uprkos svim naporima, potraga je završena tragičnim ishodom.

Autor: D.S.

#Crna Hronika

#Pavlovića most

#Zvornik

#hronika vesti

#naselje Branjevo

#potraga na Drini

#pronađeno telo dečaka

#spasilačke ekip

#tragedija na Drini

#utapanje

POVEZANE VESTI

Region

Tragičan kraj potrage: Pronađeno telo Steve Kneževića

Hronika

TRAGIČAN KRAJ POTRAGE! Telo nestalog Ivana pronađeno na obali Tise - Otišao iz kafane, pa mu se IZGUBIO SVAKI TRAG

Region

TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Pronađeno telo Ivone Savićević

Hronika

TRAGIČAN KRAJ POTRAGE ZA MLADIĆEM (20) IZ PANČEVA! Porodica prijavila nestanak nakon što je otišao na žurku, Jovanovo telo posle 3 dana pronađeno u ka

Hronika

Pronađeno telo dečaka (9) nestalog u Dravi!

Hronika

TRAGIČAN KRAJ POTRAGE NA DRINI: Pronađeno telo nestalog Mihaila iz okoline Loznice