Veliko nevreme pogodilo Biograd: Automobili plivaju po ulici, totalni haos na Jadranu

Velika količina kiše, koja neprestano pada već dva sata, poplavila je biogradske ulice i potpuno paralizovala saobraćaj.

Čitalac 24sata.hr, koji je poslao snimak potopa, javlja da je pljusak počeo u sredu u devet ujutru i od tada ne posustaje.

"Ovo što sam poslao su zapravo blage scene. Kod autobuske stanice situacija je još i dobra, ali dole u centru... Ma ne možete nigde. Vlada opšti haos", opisuje čitalac i procenjuje da na ulicama ima sigurno pola metra vode.

"Jako pada, uopšte ne staje", zaključuje na kraju.

Vatrogasne intervencije

U Biogradu JVP Biograd imali su dva ispumpavanja prizemnih prostorija. Na susednom ostrvu Pašman, DVD Tkon je imao jedno ispumpavanje, te po još jedno DVD Turanj i sv. Filip Jakov.

"U Zadru, su pale grane na dalekovod u gradskom predelu Ričine, pa su ih pripadnici JVP Zadar uklonili", kazao je Matej Rudić, vatrogasni županijski zapovednik.

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Autor: Marija Radić