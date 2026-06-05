Za Beograd prebačen dečak koji ima samo 3 godine! Teško je povređen u požaru, beba poginula

Dečak, koji je teško povređen u požaru koji je jutros izbio u Banjaluci i koji je hitno prebačen za Beograd na dalje lečenje, ima svega tri godine.

Dete je helikopterom hitno transportovan u srpsku prestonicu, potvrdili su iz Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

"Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske danas su oko 15,00 časova izvršili hitni medicinski transport deteta iz Banjaluke u Beograd. Radi se o trogodišnjem dečaku koji je poslat na hitno lečenje u Beograd zbog povreda koje je zadobio danas u požaru u porodičnoj kući u Banjaluci", naveli su iz Uprave, prenosi ATV.

Podsetimo, u požaru je poginulo dete staro godinu i po dana, dok su tri osobe povređene i zbrinute u UKC Republike Srpske.

Uviđaj na licu mesta je okončan, ali uzrok požara nije poznat i naložena su veštačenja na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

Autor: S.M.