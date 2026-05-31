DEČAK (8) PAO S MOSTA KOD KOBARIDA, LEKARI MU SE BORE ZA ŽIVOT! Survao se sa šest metara na KAMENJE, hitno prebačen helikopterom!

Dečak (8) teško je povređen nakon što je pao s mosta koji prolazi preko reke Soča, u Sloveniji.

Do teške nesreće došlo je nedaleko od Kobarida, a dečak, nemački državljanin pao je na kamenitu padinu. Zbog teških povreda, dete je u životnoj opasnosti i prevezeno je helikopterom na lečenje.

Nesreća se dogodila u subotu oko 19 časova, a o incidentu je obaveštena i policija.

Kako prenose tamošnji mediji, porodica iz Nemačke je pešačila vodom od vodopada Kozjak, kada se dete saplelo, palo i otkotrljalo s pešačkog mosta - koji je dug 51,2 metra - i pao sa visine od šest metara na kamenitu padinu ispod. Odmah nakon nesreće, pripadnici Gorske službe spasavanja Tolmin upućeni su na lice mesta i pružili prvu pomoć povređenom detetu.

Helikopterom Jedinice vazdušne policije prevezen je na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Ljubljana.

O incidentu su obavešteni istražni sudija Okružnog suda u Novoj Gorici i okružni državni tužilac Okružnog državnog tužilaštva u Novoj Gorici. Na osnovu dosadašnjih saznanja, policija je isključila krivicu trećeg lica. O svim utvrđenim činjenicama Okružno državno tužilaštvo u Novoj Gorici biće obavešteno pisanim izveštajem.

