JEZIVI DETALJI PADA TINEJDŽERA U NOVOM SADU! OKLIZNUO SE S 30 METARA VISINE: Lekari se bore za život mladića (FOTO)

U napuštenom kompleksu bivše "Azotare" 18-godišnji mladić pao sa krova nakon gubitka ravnoteže, a kako saznajemo, mladić je na svu sreću živ, iako je reč o teškim povredama Sinoć oko 20 časova u krugu stare Azotare teško je povređen osamnaestogodišnji mladić iz Sremske Kamenice, koji je, prema nezvaničnim informacijama, pao sa visine od oko 30 metara kroz otvor na krovu napuštenog objekta!

Policija je poziv dobila od obezbeđenja stare Azotare, koje je prijavilo da je jedno lice palo sa visine. Po dolasku na lice mesta, zatečeni su devojka stara 16 godina i mladić star 18 godina iz Sremske Kamenice.

Prema rečima maloletne devojke, njih dvoje su se nalazili na zgradi i pili alkohol. Kako je izjavila, mladić se u jednom trenutku kretao unazad, kada je propao kroz rupu duboku oko 30 metara i pao na cigle koje su se nalazile na podu objekta.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj, a sve okolnosti događaja biće utvrđene daljom istragom.



U Univerzitetski klinički centar Vojvodine juče je primljen pacijent dovezen vozilom službe hitne medicinske pomoći, nakon što je zadobio povrede usled pada sa visine.

- Pacijent J. Z., muškog pola, rođen 2008. godine, primljen je sa teškim politraumatskim povredama. Neposredno po prijemu u reanimacionu ambulantu sprovedena je kompletna dijagnostika, pružena hitna medicinska pomoć i izvršeno operativno zbrinjavanje povreda - rečeno je iz ove zdravstvene ustanove:

- U trenutku ovog izveštavanja pacijent je u izrazito teškom opštem stanju i smešten je na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UKCV.

Autor: D.Bošković