DETALJI MASAKRA KOD BANOVIĆA! KRVAVA OSVETA: Komšija izrešetao supružnike iz KALAŠNJIKOVA, muž pao kao pokošen i izdahnuo na mestu, ženi pucao u stomak!

Stravičan zločin koji se dogodio u mestu Čifluk kod Banovića ostavio je javnost u potpunom šoku. Muškarac H. T. uhapšen je nakon što je iz automatske puške AK-47, poznatije kao "kalašnjikov", izrešetao bračni par, usmrtivši muškarca na licu mesta i teško ranivši njegovu suprugu, dok je pucao i na treću osobu koju, srećom, nije uspeo da pogodi.

Kako se nezvanično saznaje, motiv ove nezapamćene tragedije su od ranije neraščišćeni računi i loši odnosi koje je ubica imao sa napadnutim supružnicima – N. Ć. (54) i njegovom suprugom A. Ć. (47).

Ispalio kišu metaka: Žrtva pala kao pokošena!

Prema zvaničnim informacijama iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona (TK), pomahnitali H. T. se sumnjiči da je iz automatskog oružja ispalio veći broj hitaca direktno prema nesrećnim ljudima. Na meti ubice našao se i rođeni brat ubijenog N. Ć., ali je on pukom srećom uspeo da izbegne smrtonosne metke.

Dosadašnja istraga je pokazala svu brutalnost ovog napada. Ubica je u nesrećnog N. Ć. ispalio najmanje tri metka koja su ga pogodila na mestu i usmrtila u sekundi. Odmah nakon toga, cev je okrenuo ka ženi.

Ranjena žena hitno hospitalizovana u Tuzli

Supruga ubijenog, A. Ć., zadobila je teške prostrelne rane, ali je preživela ovaj horor. Kolima Hitne pomoći odmah je transportovana u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, gde su lekari uspeli da je stabilizuju.

"Pacijentkinja je hospitalizovana u Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda desne potkolenice i abdomena. Ona je trenutno svesna i komunikativna", potvrdila je portparolka tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić Mujedinović.

Policija je brzom i efikasnom akcijom ubrzo nakon pucnjave uspela da locira i veže ruke osumnjičenom H. T., kod koga je pronađeno i oružje. Dežurni tužilac Tužilaštva TK rukovodi uviđajem na mestu zločina i već je izdao hitnu naredbu za obdukciju tela ubijenog muškarca. Trenutno je u toku kriminalistička obrada nad ubicom, a policija i stručnjaci utvrđuju i njegov psihološki status kako bi se otkrilo šta ga je tačno nagnalo na ovaj krvavi pir.

Autor: D.S.