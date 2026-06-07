STRAVIČNA NESREĆA U VIROVITICI! Četvoro poginulo, jedno vozilo završilo na krovu, drugo smrskano do NEPREPOZNATLJIVOSTI

Na severnoj obilaznici Virovitice danas, 7. juna, oko 12:25 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule četiri osobe, saopštila je Policijska uprava Virovitičko-podravska.
Jedna osoba je povređena i prevezena u Opštu bolnicu Virovitica.
Na mesto nesreće pozvan je i helikopter, ali nažalost, zbog težine povreda, osoba nije preživela.
Na licu mesta su službe hitne pomoći, vatrogasci Policijske uprave Virovitica i Policijske uprave Suhopolje i policajci koji obavljaju uviđaj koji vodi zamenik županijskog državnog tužioca iz Bjelovara.
Obilaznica je zatvorena za sav saobraćaj.
Autor: A.A.