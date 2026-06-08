MISLIO DA JE NJEGOVA DEVOJKA U VEZI SA DRUGIM MUŠKARCEM (74), PA IH NOŽEM NASMRT IZBO! Detalji dvostrugog ubistva u Podgorici: Tela žrtava zaključao i pobegao

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv L. V. zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, kao i krivična dela ucena i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnica, sa predlogom za produženje pritvora, dostavljena je Višem sudu u Podgorici na postupanje.

Kako je saopštilo tužilaštvo, L. V. se tereti da je 4. decembra 2025. godine, u stanu u kojem je živeo sa oštećenom M. V. (41), vođen sumnjom da je bila u emotivnoj vezi sa M.P., iskoristio njeno poverenje i "koristeći neočekivanost napada", zadao joj četiri uboda nožem u predelu vrata. M. V. je preminula na licu mesta.

Narednog dana, kako je saopštilo tužilaštvo, oko 8 časova, "smišljeno i prevarno je namamio oštećenog M.P. (74)" do istog stana u kojem je prethodno, kako se sumnja, ubio M. V.

"Po ulasku u isti, koristeći neočekivanost napada, oštećenom je zadao 13 udaraca nožem u predelu stomaka, leđa i vrata nanoseći mu teške i po život opasne povrede, usled kojih je kod istog nastupila smrt", saopštilo je tužilaštvo.

Bio u bekstvu

Podsetimo, nakon što je zločin otkriven, policija je apelovala na sve građane, da ukoliko poseduju informacije o odbeglom L. V., da ih odmah obaveste.

Kako su tada preneli mediji, tela žrtava su pronađena u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", Odeljenja bezbednosti Nikšić, sinoć su oko 19.20 časova od strane člana porodice obavešteni da se M.P. (74) ne javlja na njihove telefonske pozive i da sa ovim licem nisu uspostavili kontakt dva dana. Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na pronalaženju ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić locirali su stan, koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, policijski službenici su ušli u stan gde su pronašli tela M.P. (74) i M.V. (41) sa vidljivim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja - noža. Iznajmljeni stan je koristio M.V. - pisalo je tada u policijskom saopštenju.

L. V. je uhapšen 9. decembra u jednom "izolovanom objektu" u Baru.

Vrata bila zaključana

Kako su preneli mediji, žrtve su zatečene sa većom povredom u gornjem delu tela.

U stanu, za koji se sumnja da je i mesto izvršenja zločina, uočeni su i tragovi krvi.

Policija je po dolasku zatekla zaključana vrata.

Ima debeo dosije

L. V. više je puta osuđivan za krađe i razbojništva, a prema dostupnim podacima poslednji put u oktobru 2014. godine, kada je u podgoričkom Višem sudu osuđen na osam godina zatvora zbog razbojništva i krađe u Podgorici.

Potresne poruke opraštanja od ubijene žene

Prijatelji i članovi porodice ubijene M. V. od nje su se oprostili potresnim porukama.

"Počivaj u miru, M. V. Previše si verovala, previše si lakomislena bila. Uzalud smo se borili, svetovali... Nikada čovek ne zna šta u kome spava. Laka ti zemlja", pisalo je u objavi kojom se od M. V. oprostila njena prijateljica.

"Otišla si na način koji nijedno srce ne može razumeti ni prihvatiti. Bol koju nosim teško stane u reči, ali ljubav koju osećam za tebe veća je od svakog mraka. Zauvek ćeš biti deo mene – u svakom dahu, u svakom koraku, u svakom tišem trenutku kad mi misli pobegnu tebi. Ne mogu promeniti ono što se dogodilo, ali mogu čuvati sve ono što si bila. Počivaj u miru", navela je u emotivnoj objavi jedna od prijateljica brutalno ubijene žene.

Autor: S.M.