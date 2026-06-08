Dvojica uhapšena nakon pucnjave u Sarajevu: Jedan od njih je ranjen

Policijski službenici Odeljenja za krvne i seksualne delikte uhapsili su muškarca A.G. (29) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju, počinjeno dana 07.06.2026. godine na Vracama.

Uhapšeni je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

Takođe, zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju, slobode je lišen A.B. (39) iz Sarajeva, koji se i dalje nalazi na bolničkom lečenju, potvrđeno je iz MUP-a KS, prenosi Avaz.

Podsetimo, reč je o Amelu B. koji je ranjen juče.

Autor: Marija Radić