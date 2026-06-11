OLUJA NAPRAVILA HAOS U SLOVENIJI, TOKOM NOĆI STIŽE U SRBIJU! Padao grad veličine golf loptice, slike su dramatične (FOTO)

Olujno nevreme pogodilo je Sloveniju, donoseći grmljavinu, kišu i grad. U opštinama Škofja Loka i Naklo zabeležena je ozbiljna materijalna šteta.



Jaka grmljavina praćena olujnim vetrom, kišom i gradom pogodila je tokom večeri zapadne i centralne delove Slovenije, a sudeći po fotografijama i video zapisima sa društvenih mreža, na nekim mestima postoji ozbiljna materijalna šteta.



Fejsbuk stranica Neurje.si izveštava o scenama iz Škofje Loke, gde je padao grad veličine loptica za golf. Olujne ćelije su se kretale severoistočno iz Italije i u jednom trenutku su pogodile područja severno od Ljubljane. Stanovnici Komende izveštavaju da je „sve uništeno, bašte, drveće, skloništa“ i da su ostali bez struje.

Dnevnik.si piše da su vatrogasci u Gorenjskoj najprometniji zbog nevremena. Prema podacima slovenačke službe civilne zaštite i spasavanja, posebno su pogođene opštine Naklo i Škofja Loka, gde je do sada zabeleženo osam intervencija, zatim Radovljica sa šest i Kranj sa pet prijava.

Vatrogasci su intervenisali i u područjima Tržiča, Preddvora, Šenčura, Gorenje vasi - Poljana, Komende i Kanalu ob Soči. Nema informacija da je neko povređen u nevremenu.

Radarski snimci pokazuju da se olujni front trenutno približava Hrvatskoj.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto meteoupozorenje za Zagrebačku regiju (od 20:00 časova pa nadalje) i Osiječku regiju (od 22:00 časa), zbog rizika od grmljavine i vetra.

Nevreme je sinoć pogodilo i delove Slovenije. Najviše štete je bilo u opštini Žetale, gde je aktivirano oko 50 klizišta, dva državna i jedan opštinski most, a oštećeni su i delovi nekih puteva.

Prema rečima načelnika opštine Matjaža Kopšea, poplavljeni su i neki stambeni i poslovni objekti.

- Trenutno su nam prioriteti da obezbedimo bezbednost ljudi, procenimo stanje na terenu i uspostavimo uslove za što brži oporavak od posledica nevremena - rekao je Kopše.



Fejsbuk stranica Neurje.si izveštava o scenama iz Škofje Loke, gde je padao grad veličine loptica za golf. Olujne ćelije su se kretale severoistočno iz Italije i u jednom trenutku su pogodile područja severno od Ljubljane. Stanovnici Komende izveštavaju da je „sve uništeno, bašte, drveće, skloništa“ i da su ostali bez struje.

Dnevnik.si piše da su vatrogasci u Gorenjskoj najprometniji zbog nevremena. Prema podacima slovenačke službe civilne zaštite i spasavanja, posebno su pogođene opštine Naklo i Škofja Loka, gde je do sada zabeleženo osam intervencija, zatim Radovljica sa šest i Kranj sa pet prijava.

Vatrogasci su intervenisali i u područjima Tržiča, Preddvora, Šenčura, Gorenje vasi - Poljana, Komende i Kanalu ob Soči. Nema informacija da je neko povređen u nevremenu.

Radarski snimci pokazuju da se olujni front trenutno približava Hrvatskoj.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto meteoupozorenje za Zagrebačku regiju (od 20:00 časova pa nadalje) i Osiječku regiju (od 22:00 časa), zbog rizika od grmljavine i vetra.

Nevreme je sinoć pogodilo i delove Slovenije. Najviše štete je bilo u opštini Žetale, gde je aktivirano oko 50 klizišta, dva državna i jedan opštinski most, a oštećeni su i delovi nekih puteva.

Prema rečima načelnika opštine Matjaža Kopšea, poplavljeni su i neki stambeni i poslovni objekti.

- Trenutno su nam prioriteti da obezbedimo bezbednost ljudi, procenimo stanje na terenu i uspostavimo uslove za što brži oporavak od posledica nevremena - rekao je Kopše.

Autor: D.Bošković