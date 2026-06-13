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TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Ronioci u Dravi pronašli telo muškarca

Izvor: Kurir.rs/Indeks, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE ||

Ronioci Javne vatrogasne jedinice Čakovec pronašli su danas u 14:20 časova u reci Dravi telo mlađe muške osobe, koja je prethodno nestala tokom plivanja.

Telo je pronađeno u starom koritu reke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurju. Izvučeno je na obalu, a policija na licu mesta obavlja uviđaj.

Prema ranijim informacijama policije, mlađa muška osoba je nestala oko 12:10 časova tokom plivanja u reci Dravi.

Na lice mesta odmah su upućene službe hitne pomoći, a u potrazi su učestvovali policija, vatrogasci i druge nadležne službe.

Okolnosti incidenta još nisu poznate. Više informacija se očekuje nakon završetka policijske istrage.

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Autor: Marija Radić

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