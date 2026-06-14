BRANISLAV UMRO 7 DANA NAKON RANJAVANJA: Pogođen u mafijaškom obračunu u parku, nije mu bilo spasa

Sedam dana nakon pucnjave u Spomen-parku Vraca u Sarajevu, preminuo je Branislav J., saznaje portal "Avaza".

Podsećamo, u pucnjavi su ranjene tri osobe – Amel B., Sergej F. i Branislav J., dok je policija Kantona Sarajevo ranije obavestila javnost da su uhapšeni Amel B. i Amar G.

Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio je predlog Tužilaštva Kantona Sarajevo i odredio jednomesečni pritvor Amelu i Amaru, koji se sumnjiče za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja.

Osumnjičeni se terete da su 7. juna 2026. godine, nakon prethodnog dogovora i podeljenih uloga, na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu pokušali ubiti tri osobe.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", pucnjava u Spomen parku Vraca bila je mafijaški obračun, a svemu su prethodili "neraščićeni računi" oko droge.

pročitajte još MUP: Okončana vanredna situacija zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom

Autor: Marija Radić