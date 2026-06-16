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POSVAĐALA SE SA SNAJOM, PA NOĆ PROVELA U ĆELIJI! Starica (89) završila iza rešetaka nakon porodičnog sukoba, evo šta je presudio sud!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Preuzet video/Printscreen ||

Desanka I. (89) iz Podgorice privedena je zbog navodnih pretnji snaji i noć je provela u policijskim prostorijama. Nakon saslušanja, Prekršajni sud joj je omogućio da se brani sa slobode

Desanka I. (89) iz Podgorice privedena je 14. maja u zgradu podgoričke policije u večernjim satima, a potom je, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva, zadržana u policijskim prostorijama, gde je provela noć kako, prema navodima rešenja o zadržavanju, ne bi ugrozila sigurnost snaje M. I, kojoj je desetak sati ranije uputila verbalne pretnje.

Prema navodima prekršajne prijave, starica je 14. maja oko 15 časova vređala i pretila snaji M. I, izgovarajući uvredljive reči i navodeći da će "ovde krv leći", što je kod oštećene snahe izazvalo osećaj lične nesigurnosti.

Zastupnica prijave je od suda zatražila da se Desanka oglasi krivom nakon što se u postupku saslušaju okrivljena i oštećena, te izvrši uvid u snimak događaja i policijski upitnik za procenu rizika koji su sačinili policijski službenici.

Tek nekoliko sati nakon prijave, u večernjim satima, policija je uhapsila staricu.

Procenjeno psihičko stanje, pa puštena na slobodu

Iz policije je sprovedena u Klinički centar kako bi se procenilo njeno psihičko stanje jer je podnositeljka prijave navela da je starica psihički nestabilna.

Međutim, prema rečima njenog zastupnika, lekari su utvrdili da je reč o psihički stabilnoj osobi, sposobnoj za rasuđivanje i potpuno svesnoj svojih postupaka.

Ipak, Desanka je noć provela iza rešetaka, čekajući dalje postupanje institucija.

Sledećeg dana je u policijskom automobilu privedena u podgorički Prekršajni sud koji je odlučio da Desanki I. dopusti da se brani sa slobode.

Autor: D.B.

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