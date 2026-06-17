Pokušaj ubistva u Dubrovniku: Muškarac nožem napao ženu

Protiv jednog 46-godišnjeg hrvatskog državljanina otvorena je istraga zbog sumnje za pokušaj ubojstva, a istražni sudija Županijskog suda u Dubrovniku odredio mu je istražni zatvor.

Muškarac se sumnjiči da je 14. juna u Dubrovniku nožem napao i teško povredio 69-godišnju hrvatsku državljanku, prenosi Index.hr.

Nožem napao ženu s leđa

Postoji osnovana sumnja da je 46-godišnjak 14. juna na stepeništu stambene zgrade u Dubrovniku, s namerom da usmrti ženu, pratio oštećenu i prišao joj s leđa. Sumnja se da joj je potom nožem zadao snažan udarac u gornji deo leđa, usled čega je zadobila teške telesne povrede.

Osumnjičeni je nakon napada pobegao s mesta događaja.

Poznat policiji

Policija je ranije objavila da je osumnjičeni muškarac je uhapšen vrlo brzo nakon počinjenog krivičnog delai da je odveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje, dok je na mestu događaja, na osnovu naloga Županijskog državnog tužilaštva u Dubrovniku, obavljen uviđaj.

Policija je dodala i kako se radi se o muškarcu prema kojem je dubrovačka policija prethodnih nekoliko godina više puta postupala i krivično ga prijavljivala za različite oblike protivpravnog ponašanja.

Određen istražni zatvor

Nakon što je okrivljeni ispitan Županijsko državno tužilaštvo u Dubrovniku predložilo je sudiji određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Istražni sudija Županijskog suda u Dubrovniku prihvatio je predlog i okrivljenom odredio istražni zatvor.

Autor: Marija Radić