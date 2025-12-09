NA DAN UBISTVA PLANIRALI PUT U VERONU? Detalji monstruoznog ubistva u Rijeci: Zario joj je nož u srce, a motiv je i dalje misterija

Fran Brnelić (24), osumnjičen za brutalno ubistvo svoje devojke Romine Vlašimski (23) prošle subote u Rijeci, osuđen je na jednomesečni istražni zatvor. Odluka je doneta nakon njegovog ispitivanja u Županijskom državnom tužilaštvu, a zločin koji je potresao Rijeku dogodio se u stanu njegovih roditelja na Trgu Republike Hrvatske, na riječkom Korzu.

Sa psihijatrije na ispitivanje

Brnelić je jutros, nakon što je proteklih nekoliko dana proveo u psihijatrijskoj bolnici, odveden na ispitivanje u riječko tužilaštvo. Odmah nakon zločina primljen je u riječku bolnicu zbog neuspelog pokušaja samoubistva. Istražni sudija mu je potom izrekao jednomesečni istražni zatvor. Još nije sasvim jasno da li će osumnjičeni ubica biti sproveden u zatvor ili smešten u psihijatrijsku bolnicu.

U međuvremenu, obavljena je obdukcija tela 23-godišnje Romine iz Bakra, koja je otkrila jezive detalje zločina.

Kako su rezultati pokazali, nesrećna devojka je preminula od višestrukih uboda i posekotina, pri čemu su povrede vrata i grudnog koša bile smrtonosne. Devojku je ubica ubo nožem i u srce, objavio je portal Burin.

Nalazi obdukcije, sprovedene u riječkom Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, potvrđuju da su povrede bile veoma teške i da žrtva nije mogla da preživi. Iako je ekipa hitne pomoći brzo stigla na lice mesta i uložila izuzetne napore da je reanimira, nije bilo šanse da se devojka, koja je pronađena na krvavom stepeništu zgrade, spase. Istraga će utvrditi da li je zločin počinjen sa jednim ili dva noža, s obzirom na to da su pored osumnjičenog u stanu njegovih roditelja pronađena dva krvava noža.

Osumnjičeni Fran Brnelić je nakon zločina pokušao samoubistvo. Pronađene su mu povrede vrata, ali se ispostavilo da nisu ozbiljne. Nakon lekarske pomoći u riječkoj Kliničkoj bolnici, primljen je na psihijatrijsko odeljenje. Očekuje se da će mu biti predloženo i određeno zadržavanje u istražnom pritvoru čim mu to dozvoli psihičko i fizičko stanje. Prema nezvaničnim informacijama, mogao bi da ostane na psihijatrijskoj nezi najmanje još nedelju dana, ili čak i duže, pre nego što ga ispita tužilaštvo.

Da li je trebalo da odu u Veronu na dan ubistva?

Motiv stravičnog zločina i dalje je najveća misterija. Čitav slučaj je još tragičniji zbog otkrića da je par, koji je bio u vezi samo mesec i po dana, planirao da otputuje u Veronu na dan ubistva. Fran je navodno čak rano u subotu ujutru slao poruke bliskim ljudima u kojima je najavljivao putovanje u Italiju sa svojom devojkom. Šta je bio okidač za brutalni čin, za sada se može samo nagađati, a kao jedan od mogućih razloga pominje se ljubomora.

Ljudi koji poznaju mladog osumnjičenog su u potpunom šoku. Opisuju ga kao mirnu, neagresivnu i povučenu osobu. Mnogi ga poznaju kao zaposlenog u muškom frizerskom salonu u Rijeci. Ubijena Romina je takođe radila u istoj filijali i imala je svoj salon.

Policija je objavila saopštenje o zločinu

Policijska uprava Primorsko-gorskog kotara takođe je danas saopštila o stravičnom događaju, potvrđujući detalje krivične istrage.

„Policijski službenici Službe opšteg kriminala Policijske uprave Primorsko-goranske, u saradnji sa 1. policijskom stanicom Rijeka i u koordinaciji sa Županijskim državnim odvetništvom u Rijeci, sproveli su kriminalističku istragu nad 24-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio krivično delo teškog ubistva ženske osobe. Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je pomenuti 24-godišnji muškarac u subotu, 6. decembra, u jutarnjim satima, u stanu u centru Rijeke, iz, za ​​sada neutvrđenih motiva, naneo više uboda nožem na telo 22-godišnjeg hrvatskog državljanina. Povređena 22-godišnja žena je zbog težine povreda pobegla iz stana i pala na stepenice zgrade. Uprkos reanimaciji i brzoj pruženoj medicinskoj pomoći, preminula je na licu mesta. Za to vreme, osumnjičeni se zaključao u stan i naneo sebi više posekotina po telu, od kojih je zadobio lakše povrede“, saopštila je policija.

