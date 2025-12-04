Srbin osuđen zbog ubistva devojke u Švajcarskoj: Namamio, a onda joj zario nož u vrat

Državljanin Srbije (25) osuđen je u Lozani zbog ubistva svoje bivše devojke koju je brutalno ubio u maju 2023. godine!

Državljanin Srbije osuđen je 26. novembra pred Okružnim sudom u Lozani na 18 godina zatvora zbog ubistva svoje devojke Keli (23).

Keli je ubijena ubodom kuhinjskog noža u vrat, dok je sedela za volanom svog automobila. Ubistvu je prethodio raskid sa Srbinom, koji ju je mesecima uznemiravao, pratio i činio sve da je odvoji od prijatelja. Takođe, dugovao joj je značajne sume novca.

Pre nego što je potegao nož i Keli zadao smrtonosne povrede, na internetu je guglao kako "brzo ubiti nožem".

Kobnog dana su ubica i žrtva čitavog dana bili zajedno. Keli je verovala da će Srbin tog dana preuzeti od nekoga novac, kako bi njoj vratio šta joj duguje.

Pred kraj dana, dok je mlada žena sedela za volanom svog automobila i spremala se da krene, on joj je zadao ubod nožem u vrat. Nakon toga je pozvao policiju i izjavio da je "izbo svoju devojku". Ona je preminula četiri dana kasnije u bolnici.

"Ponašao sam se kao monstrum"

Prošle nedelje na suđenju, optuženi je opisan kao "svadljiv", "posesivan", "mitoman", "manipulator" i "osoba koja sve iskorišćava". Ovaj profil potvrdila je i njegova bivša partnerka, koja je, pozvana kao svedok, ispričala o kontroli i nasilju koje je trpela od ovog muškarca.

Mediji prenose da je osuđeni državljanin Srbije u Švajcarsku stigao 2010. godine i da je tražio azil. Na suđenje je rekao da je postupio "kao monstrum" i da nema "nikakvo opravdanje". Rekao je da je spreman da prihvati "maksimalnu kaznu". Ipak, nije uspeo da objasni svoj zločin, niti svoje štetno ponašanje tokom svih tih godina.

"Nisam bio ja. Bio sam lud, nezreo, glup", ponavljao je tokom celog ispitivanja. Prema njegovim rečima, upravo mu je zatvor omogućio "da nauči" i "pronađe sebe".

Njegove advokatice tražile su da bude osuđen za ubistvo iz nehata, tvrdeći, između ostalog, da njegov čin nije bio unapred planiran.

Kazna je nešto niža od one koju je zahtevalo Tužilaštvo, koje je tražilo 20 godina zatvora. Sud je takođe izrekao proterivanje sa švajcarske teritorije u trajanju od 15 godina.

Advokatica majke i brata žrtve, Koralije Devo, pozdravila je činjenicu da je delo kvalifikovano kao ubistvo.

"Ipak, nijedna kazna neće moći da vrati Keli. Kao što je njena majka rekla na suđenju, njena porodica je dobila doživotnu, dok će čovek koji joj je oduzeo život jednog dana izaći", rekla je advokatica.

Autor: Marija Radić