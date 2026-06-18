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Teška saobraćajna nesreća na Jadranskoj magistrali: Poginuo motociklista kod Dubrovnika

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: RINA ||

Motociklista je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva motocikla u četvrtak oko 4,45 sati na Jadranskoj magistrali u predelu vidikovac kod Dubrovnika, saopštili su iz Policijske uprave dubrovačko- neretvanske.

Drugi motociklista zbog zadobijenih povreda prevezen je u dubrovačku bolnicu, prenosi Jutarnji list.

Za vreme uviđaja saobraćaj na tom delu Jadranske magistrale bio je zatvoren i preusmeren iz smera Župe dubrovačke prema Brgatu i Komolcu.

Iz Dubrovnika je zbog saobraćajne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog saobraćajnog režima oko istorijskog centra Dubrovnika u smeru Župe dubrovačke.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Policija

#Saobraćajna nesreća

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