Teška saobraćajna nesreća na Jadranskoj magistrali: Poginuo motociklista kod Dubrovnika

Motociklista je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva motocikla u četvrtak oko 4,45 sati na Jadranskoj magistrali u predelu vidikovac kod Dubrovnika, saopštili su iz Policijske uprave dubrovačko- neretvanske.

Drugi motociklista zbog zadobijenih povreda prevezen je u dubrovačku bolnicu, prenosi Jutarnji list.

Za vreme uviđaja saobraćaj na tom delu Jadranske magistrale bio je zatvoren i preusmeren iz smera Župe dubrovačke prema Brgatu i Komolcu.

Iz Dubrovnika je zbog saobraćajne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog saobraćajnog režima oko istorijskog centra Dubrovnika u smeru Župe dubrovačke.

Autor: Iva Besarabić