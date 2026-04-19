TEŽAK UDES NA PUTU IZMEĐU KRAGUJEVCA I KRALJEVA: Poginuo motociklista (28), nije mu bilo spasa

Izvor: Kurir.rs

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12 sati dogodila na putu Kragujevac-Kraljevo, kod Ravnog Gaja, poginuo je motociklista.

Kako saznajemo, u pitanju je mladić star 28 godina iz sela Pajsijević kod Gruže.

- Na deonici puta od Ravnog Gaja prema Gruži, kod skretanja za selo Ljubić, nekoliko minuta pre 12 časova, došlo je do jezivog udesa. Nažalost, vozaču motocikla nije bilo spasa - dodao je izvor.

Na mesto nesreće brzo su upućene ekipe Hitne pomoći i policija. Saobraćaj je na ovoj deonici bio u prekidu.

- Policija je obavila uviđaj i utvrđuju se uzroci saobraćajne nesreće - doda je izvor.

Autor: S.M.

