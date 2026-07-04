PUCNJAVA NA PARKINGU U CENTRU ČAKOVCA! Ima ranjenih, OPSADNO STANJE u gradu, policija traga za napadačem

Policijska uprava Međimurske županije danas je u 4:03 primila dojavu o pucnjavi na parkingu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca, u kojoj su povređene dve osobe.

Po dolasku ekipe Hitne pomoći, povređeni su prevezeni u Županijsku bolnicu u Čakovcu, gde je utvrđeno da su zadobili teške telesne povrede i zadržani su na daljem lečenju, saopštila je policija.

Prema dosadašnjim saznanjima, počinilac je nakon pucnjave pobegao sa mesta događaja, a policija intenzivno preduzima mere i radnje kako bi ga pronašla i uhapsila.

Na terenu su angažovane sve raspoložive policijske snage.

Uviđaj i kriminalistička istraga su u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.



Autor: Iva Besarabić