AKTUELNO

Region

PUCNJAVA NA PARKINGU U CENTRU ČAKOVCA! Ima ranjenih, OPSADNO STANJE u gradu, policija traga za napadačem

Izvor: Pink.rs/Večernji.hr, Foto: Tanjug/FOTO HINA / DANIEL KASAP ||

Policijska uprava Međimurske županije danas je u 4:03 primila dojavu o pucnjavi na parkingu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca, u kojoj su povređene dve osobe.

Po dolasku ekipe Hitne pomoći, povređeni su prevezeni u Županijsku bolnicu u Čakovcu, gde je utvrđeno da su zadobili teške telesne povrede i zadržani su na daljem lečenju, saopštila je policija.

Prema dosadašnjim saznanjima, počinilac je nakon pucnjave pobegao sa mesta događaja, a policija intenzivno preduzima mere i radnje kako bi ga pronašla i uhapsila.

Na terenu su angažovane sve raspoložive policijske snage.

Uviđaj i kriminalistička istraga su u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Hrvatska

#Policija

#Pucnjava

#Ranjavanje

POVEZANE VESTI

Hronika

PUCNJAVA U KAFIĆU U KUMODRAŽU! JEDNA OSOBA UBIJENA, IMA RANJENIH: Policija traga za napadačem - Pokrenuta akcija 'Vihor'

Svet

MASOVNA PUCNJAVA U VAŠINGTONU: Ima mrtvih i ranjenih - Opsadno stanje, stigle jake policijske snage

Region

DRAMA U HRVATSKOJ: U Opštinskom sudu u Vinkovcima primljena dojava o eksplozivnoj napravi

Svet

PUCNJAVA U ŠVEDSKOJ: Ima ranjenih - Policija odmah pokrenula veliku akciju

Svet

HAOS U DALASU, OPSADNO STANJE! Pucano snajperom na imigracioni centar, ima ranjenih!

Region

HOROR U RIJECI! Izbio požar u centru, u potkrovlju zgrade pronađeno telo (FOTO)