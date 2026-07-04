Pedofil uhapšen u Hrvatskoj: Pogledajte naočare koje je koristio da SNIMA DECU NA PLAŽI! Detalji su jezivi

Na Istri je uhapšen državljanin Slovačke (63) pod sumnjom da je naočarama s ugrađenom kamerom tajno snimao nagu decu.

Muškarac je priveden nakon što ga je u turističkom objektu zatekao službenik obezbeđenja, a policija je kod njega pronašla kompromitujući materijal.

Incident se dogodio 2. jula oko 16:30 sati, kada je službenik obezbeđenja u jednom turističkom objektu na području Istre primetio Slovaka kako krišom snima decu.

Zadržao ga je do dolaska policije, koja je sprovela istragu i kod 63-godišnjaka pronašla materijal koji ga tereti za krivičnono delo iskorišćavanja dece za pornografiju.

Osumnjičeni je po završetku istrage, 3. jula u poslepodnevnim satima, uz krivičnu prijavu poslat u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, prenosi Index.hr.

Apel hrvatske policije roditeljima

Iz policije su poručili kako ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da javnost sve više osvešćena o problemu snimanja dece te da građani sve češće prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućava pravovremenu reakciju i privođenje počinilaca.

Uputili su i apel roditeljima da paze na svoju decu, prate gde se nalaze i što rade na plaži i da im oblače kupaće kostime.

Policija takođe moli građane da, ukoliko uoče sumnjivu osobu koja snima decu, o tome odmah obaveste policiju pozivom na broj 192.

Autor: Pink.rs