Čulo se 'Ne, ne, ne...', a onda pucanj: Otkriveni detalji krvavog obračuna u Čakovcu

U ranim jutarnjim satima u subotu, centar Čakovca u Hrvatskoj potresla je pucnjava u kojoj su dve osobe teško povređene. Incident se dogodio na parkingu jednog ugostiteljskog objekta, a policija intenzivno traga za počiniocem.

Portal "Međimurske novine" objavio je i uznemirujući snimak samog događaja, koji su dobili od očevidaca. Na njemu se vide četiri muškarca i jedna žena. Jedan muškarac ima pištolj, u jednom trenutku izgleda kao da puca u muškarca koji pada na žensku osobu. Zatim ide prema drugom muškarcu. Neko od njih govori: "Ne, ne, ne, ne, ne...".

Ljudi koji snimaju sede u automobilu i čuje se kako jedan govori: "Isuse Bože", više puta. "Ovaj ima pištolj", govore svedoci iz auta. Čuje se i kako neko od umešanih u sukob jauče i repetira pištolj.

O njihovom stanju za HRT je govorio Nenad Vidanec sa Odeljenja anesteziologije čakovečke bolnice.

- Primili smo dve mlade osobe, jednu od 28 i jednu od 22 godine. Mladić od 28 godina je primljen na Odeljenje abdominalne hirurgije sa povredom lumbalno desno, ima jedan hematom usled prostrelne rane, a ovaj mlađi mladić od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivne nege, sa ozbiljnim povredama. On je operisan tokom noći, sada je stabilno, van životne opasnosti, a ovaj gore će verovatno biti dodatno operisan tokom dana - rekao je.

Napadač iz noćnog kluba dobro je poznat policiji odranije, uglavnom zbog zloupotrebe droge, zbog čega je služio i zatvorske kazne, piše Index. I prošle noći sukob je izbio oko podele narko-plena.

Počinilac se nakon svađe i tuče vratio sa pištoljem i ranio dvojicu. Još je u bekstvu, a potragu za njim otežava činjenica da je isključio i odbacio mobilni telefon. Ipak, istražitelji su uvereni da će mu brzo ući u trag. Prema pisanju portala e-međimurje, napadač je navodno iz Siska, a nedavno se preselio u Čakovec. Dve osobe koje su povređene su sa područja Gornjeg Međimurja.

Sumnja se da je motiv pucnjave sukob oko kokaina, ali zasad nema zvanične potvrde.

Sve je počelo pretnjama u klubu

Prema pričama očevidaca, sukob je započeo unutar kluba, gde je jedan muškarac pretio nožem, javljaju Međimurske novine. Svađa se potom preselila na parking, gde je prerasla u masovnu tuču. U jednom trenutku, napadač je izvukao pištolj i ispalio više hitaca, pogodivši jednog muškarca u nogu, a drugog u stomak.

- Oko 4 ujutro na parkingu iza Podrooma prema Domu penzionera došlo je do obračuna u kojem su dve osobe zadobile prostrelne rane, trenutno su na operaciji, a težina njihovih povreda za sada nije poznata. U toku je potraga za muškarcem koji je pucao - rekli su iz PU međimurske su za lokalni portal.

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Autor: Marija Radić