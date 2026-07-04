Požar na poznatom letovalištu u komšiluku: Vatrogasci na terenu, stiže i pomoć iz vazduha

Požar je u subotu popodne izbio na južnoj strani ostrva Hvara, na otvorenom prostoru između mesta Jagodna i Ivan Dolac, zapadno od Zavale. U gašenju učestvuju sve raspoložive snage vatrogasnog operativnog područja tog ostrva uz pomoć dva kanadera, saznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split.

Dojavu o požaru trave i niskog rastinja vatrogasci su primili u 16.10 časova, nakon čega su na delimično pristupačan teren upućene snage DVD-a Hvar, DVD-a Jelsa i DVD-a Stari Grad sa četiri vozila i 12 vatrogasaca.

Vatra se širi velikom brzinom jer jaka bura nosi požar prema vrhu brda, što vatrogascima otežava gašenje, ali trenutno nema opasnosti po ljude i objekte.

Zbog zahtevnosti požara, u pomoć iz vazduha upućena su i dva protivpožarna aviona koja pomažu kopnenim snagama u obuzdavanju vatre.

Vatrogasci Splitsko-dalmatinske županije već nekoliko dana gase požare na tom području. Najviše poteškoća zadao im je požar u mestu Žedno na Čiovu, koji još uvek nije proglašen ugašenim jer je bura u nekoliko navrata ponovo rasplamsala vatru, pa su vatrogasci i dalje na terenu.

Autor: Marija Radić