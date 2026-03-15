Drama u Kučevu: Besni požar, na terenu 7 VATROGASNIH VOZILA (VIDEO)

U ranim jutarnjim časovima izbio je požar na otvorenom prostoru u mestu Duboka, na području opštine Kučevo.
Vatra je zahvatila površinu od 20 hektara trave i niskog rastinja.
Gašenje požara je otežano zbog vetra i nepristupačnog terena. Intervenišu pripadnici VSJ Petrovac, Veliko Gradište, Požarevac, Žabari.
Na licu mesta je 16 vatrogasaca-spasilaca sa sedam vozila. Intervencija je u toku.
Požar je pod kontrolom nema povređenih. vatrogasci spasioci su uspeli da odbrane okolne objekte, salaše….
