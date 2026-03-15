Drama u Kučevu: Besni požar, na terenu 7 VATROGASNIH VOZILA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

U ranim jutarnjim časovima izbio je požar na otvorenom prostoru u mestu Duboka, na području opštine Kučevo.

Vatra je zahvatila površinu od 20 hektara trave i niskog rastinja.



Gašenje požara je otežano zbog vetra i nepristupačnog terena. Intervenišu pripadnici VSJ Petrovac, Veliko Gradište, Požarevac, Žabari.



Na licu mesta je 16 vatrogasaca-spasilaca sa sedam vozila. Intervencija je u toku.

Požar je pod kontrolom nema povređenih. vatrogasci spasioci su uspeli da odbrane okolne objekte, salaše….

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Hronika

Drama u Čačku: Veliki požar u naselju Kukići brzo se širi, više vatrogasnih vozila na terenu (VIDEO)

Hronika

BUKNUO POŽAR NA NOVOM BEOGRADU: Vatra zahvatila obližnju baraku

Hronika

POŽAR KOD KOŠUTNJAKA: Vatrogasci na terenu, gust dim se nadvio nad Beogradom

Hronika

NEPOZNATA OSOBA IZAZVALA POŽAR NA VOŽDOVCU Ogromna materijalna šteta, plamen odneo više automobila i deo kuće!

Hronika

PRVE SLIKE SA LICA MESTA! Požar kod Košutnjaka zahvatio stare vagone, gašenje vatre u toku (FOTO)

Hronika

VATRA KULJA NA SVE STRANE Požar u Bulevaru despota Stefana: Gori napuštena zgrada, na terenu nekoliko vatrogasnih vozila (VIDEO)