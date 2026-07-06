DRAMA NA ŽABLJAKU! Planinari iz Belgije digli uzbunu usred noći, tražili EVAKUACIJU helikopterom

Službi zaštite jutros oko 1 sat iza ponoći upućen je poziv za pomoć preko OKC-112, nakon što je grupa od 19 belgijskih državljana ostala zaglavljena na prevoju Samar.

- Jedan od planinara prijavio je povredu skočnog zgloba, a grupa je, uz vidnu dozu panike, tražila evakuaciju helikopterom. Odmah po prijemu poziva, tri pripadnika Službe zaštite uputila su se prema njima - potvrđeno je za RINU u Vatrogasnoj jedinici Žabljak.

Nakon višesatne potrage, belgijski državljani pronađeni su u jutarnjim časovima na markiranoj planinarskoj stazi.

Ispostavilo se da niko od njih nije imao povrede, a spasioci su ih bezbedno ispratili do asfaltnog puta, na lokalitet Šarban.

Zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih službi, drama na planini završena je bez težih posledica.

Autor: S.M.