PRONAĐENE KOSTI ISPOD TAKSI ŠTANDA! Užas u Sarajevu: Pokrenuta hitna istraga

U Sarajevu su prilikom izvođenja uličnih radova pronađene kosti nepoznatog porekla, potvrdila je danas portparolka kantonalnog MUP-a Mersiha Novalić.

- Tokom noći, prilikom izvođenja radova u ulici Safvet-bega Bašagića u Sarajevu, radnici su pronašli određen broj kostiju, nepoznatog porekla. Obavešten je tužilac, obaviće se uviđaj i nakon toga će biti poznato o kakvom pronalasku je reč - precizirala je Novalić za Avaz.

Prema nezvaničnim informacijama Avaza, kosti su pronađene ispod taksi štanda na Baščaršiji.

Autor: S.M.