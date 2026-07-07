Devojci pao gol na glavu, lekari joj se bore za život: Teška nesreća kod Siska

U ponedeljak oko 23 časa na području Lekenika, u mestu Donji Vukojevac, između Siska i Velike Gorice, teško je povređena 19-godišnjakinja, saopštila je u utorak policija.

Prema do sada utvrđenim okolnostima, devojka se penjala na metalnu konstrukciju fudbalskog gola.

Došlo je do prevrtanja konstrukcije, usled čega je pala na betonsku podlogu, dok je konstrukcija gola pala preko nje.

Nezvanično, zadobila je teške povrede glave.

Povređenoj je lekarska pomoć ukazana u sisačkoj bolnici, gde su joj konstatovane teške telesne povrede opasne po život.

Obavljen je uviđaj, a izveštaj će biti prosleđen nadležnom državnom tužilaštvu.

Autor: S.M.