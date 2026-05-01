TRAGEDIJA KOD ČAČKA: Trudnica u udesu izgubila bebu, lekari joj se bore za život!

Mlada žena M. V. (26) teško je povređena u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na seoskom putu Mrčajevci – Vujetinci, a bitka za njen život i dalje traje u čačanskoj bolnici.

Do udesa je došlo kada se automobil u kojem je bila sa porodicom sudario sa kombijem brze pošte, a posledice su kobne za bebu koju je nosila.

"Tokom jučerašnjeg dana ova majka je zbog teških telesnih povreda unutrašnjih organa imala složenu operaciju nakon koje je smeštena u jedinicu intenzivne nege. Nažalost, izgubila je bebu", potvrđuje izvor iz istrage užasne detalje nesreće.

Mlada žena je bila u osmom mesecu trudnoće, a u vozilu su u trenutku sudara bili i njeno dete i suprug.

"Dete je sa lakim telesnim povredama primljeno na odeljenje Dečje hirurgije, dok je muška osoba starosti 33 godine nakon zbrinjavanja otpuštena na kućno lečenje", navode iz Opšte bolnice u Čačku.

Policija i dalje ispituje sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog sudara na lokalnom putu.



Autor: D.S.