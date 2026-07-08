DEVOJCI PAO GOL NA GLAVU! Zadobila teške telesne povrede

Devojci (19) pao gol na glavu u mestu Donji Vukojevac, između Siska i Velike Gorice, zadobila teške telesne povrede

U ponedeljak oko 23 časa na području Lekenika, u mestu Donji Vukojevac, između Siska i Velike Gorice, teško je povređena devojka (19), saopštila je policija.

Prema do sada utvrđenim okolnostima, devojka se pela na metalnu konstrukciju fudbalskog gola. Došlo je do prevrtanja konstrukcije, usled čega je pala na betonsku podlogu, dok je konstrukcija gola pala preko nje.

Nezvanično, zadobila je teške povrede glave. Povređenoj je lekarska pomoć ukazana u sisačkoj bolnici, gde su joj konstatovane teške telesne povrede opasne po život.

Obavljen je uviđaj, a izveštaj će biti prosleđen nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Avaz.

Autor: D.B.