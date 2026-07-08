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Srbi pretučeni u Hrvatskoj: Nasilnici privedeni

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Beta AP/ Damir Senčar ||

Hrvatska policija je, nakon dojave o tuči u ulici Osipovica u Medulinu, utvrdila da su trojica osumnjičenih prišla trojici oštećenih.

Nakon kraćeg verbalnog sukoba, 19-godišnjak je udario šakom u glavu 31-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je od udarca pao na zemlju, piše Jutarnji list.

Potom je taj 19-godišnjak, zajedno sa 18-godišnjakom, zadao više udaraca 33-godišnjem državljaninu Srbije, koji je takođe pao. Napadači su nastavili da ga udaraju. U međuvremenu je drugi 19-godišnjak oborio na tlo 24-godišnjeg državljanina Srbije, nakon čega su ga sva trojica osumnjičenih udarala nogama i rukama po telu i glavi dok je ležao.

Dvojica su privedena sinoć, a jedan jutros. Protiv njih će biti podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu, dok policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti događaja.

U ovom incidentu 31-godišnji hrvatski državljanin zadobio je teške telesne povrede, dok su dvojica državljana Srbije lakše povređena. Policija 19-godišnjaka tereti za krivično delo nanošenja teških telesnih povreda, kao i za dva krivična dela teških telesnih povreda u pokušaju.

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Autor: Pink.rs

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