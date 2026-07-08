Taksistkinja u Zadru zaključala Britance u autu: Nećete verovati koliko je novca tražila za vožnju

Zadarska policija uhapsila je 41-godišnju taksistkinju koju sumnjiči da je troje britanskih državljana protivpravno lišila slobode, te od jedne putnice iznudila plaćanje višestruko uvećanog računa za vožnju.

Nakon što je 53-godišnja Britanka prijavila događaj, osumnjičena je privedena i krivično prijavljena, saopštila je Policijska uprava zadarska.

Vožnju od Zadra do Privlake htela da naplati 500 evra

Prema policijskom izveštaju, incident se dogodio 4. jula u večernjim satima. Nakon vožnje od Zadra do Privlake, 41-godišnja žena vozač od putnika je zatražila da joj plate 500 evra. Britanski turisti odbili su da plate, smatrajući iznos previsokim, pogotovo jer su za istu relaciju ranije istog dana platili znatno manje.

Osumnjičena je tada, navodi policija, centralno zaključala automobil i nastavila da vozi, onemogućivši putnicima izlazak. To je izazvalo strah kod 53-godišnjakinje i članova njene porodice koji su bili sa njom u vozilu. Uplašena za bezbednost, žena je na kraju bankovnom karticom preko POS uređaja platila traženi iznos. Nakon transakcije, pušteni su iz automobila i odvezli se.

Policija brzo pronašla osumnjičenu

Oštećena Britanka prijavila je slučaj policiji idućeg dana, 5. jula, nakon čega je odmah pokrenuto istraživanje. Policijski službenici iz Zadra i Nina ubrzo su utvrdili identitet osumnjičene žene, koja je zatim uhapšena i dovedena u policijske prostorije.

Po završetku istraživanja, protiv 41-godišnjakinje je podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Zadru. Tereti se za krivična dela protivpravnog oduzimanja slobode i protivpravne naplate. Osumnjičena je predata pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Autor: S.M.