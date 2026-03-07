AKTUELNO

Region

UHAPŠEN DRŽAVLJANIN BiH U NIKŠIĆU: Osumnjičen za nedozvoljene polne radnje nad maloletnikom

Izvor: Kurir.rs/RTCG, Foto: Pixabay.com ||

Policija u Nikšiću lišila je slobode državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog za krivično delonedozvoljene polne radnje na štetu maloletnika.

Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić lišili su u petak slobode državljanina Bosne i Hercegovine V.J. (31), zbog sumnje da je, na štetu maloletnog lica starog 16 godina, počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje.

Policijski službenici su, naime, postupili po prijavi koju je u prethodnom periodu Odeljenju bezbednosti Nikšić podnela punoletna srodnica oštećenog maloletnog lica, a koja prijava se odnosila na sumnju da V.J. verbalno zlostavlja maloletnika.

"Mere i radnje koje su službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić sproveli su, međutim, dovele do sumnje da je V.J. zapravo na štetu maloletnika počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje. Osumnjičeni V.J. će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću", navode u Upravi policije.

BERANAC DOBIO KRIVIČNU PRIJAVU ZBOG NELEGALNOG POSEDOVANJA ORUŽJA: Tokom pretresa pronađene puške, pištolj i 46 komada municije

Autor: Marija Radić

#Hapšenje

#Nikšić

#državljanin BiH

#maloletnik

#nedozvoljene polne radnje

