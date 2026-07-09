Saobraćajka prerasla u opšti obračun: Masovna tuča u Crnoj Gori, policija imala pune ruke posla

Da li zbog visokih temperature ili nečega drugog, tek, utisak je da su ljudi sve nervozniji u poslednje vreme. Primera radi, posle jedne saobraćajne nezgode na putu Nikšić-Šavnik-Plužine u Crnoj Gori došlo je do masovne tuče u kojoj je učestvovalo šest osoba, objavile su Vijesti.

Prvo je došlo do svađe između učesnika, da bi onda nedugo zatim došlo i do pesničenja. Incident se dogodio kod mesta Grebice, a policija je na licu mesta zatekla B.R. (21), M.R. (19), M.M. (22), N.J. (18), M.J. (55) i M.J. (49).

U vezi sa spomenutim slučajem oglasila se policija i objasnila šta se dogodilo.

"Tom prilikom je B.R. zadobio telesne povrede, zbog čega je transportovan u Opštu bolnicu Nikšić, gde su mu od strane lekara konstatovane teške telesne povrede, dok su ostalim učesnicima događaja konstatovane lake telesne povrede", saopšteno je iz policije.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, sa kojim su u koordinaciji preduzimane dalje mere i radnje koje su rezultirale potpunim rasvetljavanjem događaja i procesuiranjem osumnjičenih lica, piše portal Vijesti.

"Nakon sprovedenih sveobuhvatnih mera i radnji, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, protiv B.R., M.R., M.M., N.J. i M.J. (55) podneta je krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. Protiv lica M.J. (49) je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda, izvršenim na štetu B.R.", saopšteno je.

Autor: S.M.