Saobraćajka prerasla u opšti obračun: Masovna tuča u Crnoj Gori, policija imala pune ruke posla

Da li zbog visokih temperature ili nečega drugog, tek, utisak je da su ljudi sve nervozniji u poslednje vreme. Primera radi, posle jedne saobraćajne nezgode na putu Nikšić-Šavnik-Plužine u Crnoj Gori došlo je do masovne tuče u kojoj je učestvovalo šest osoba, objavile su Vijesti.
Prvo je došlo do svađe između učesnika, da bi onda nedugo zatim došlo i do pesničenja. Incident se dogodio kod mesta Grebice, a policija je na licu mesta zatekla B.R. (21), M.R. (19), M.M. (22), N.J. (18), M.J. (55) i M.J. (49).
U vezi sa spomenutim slučajem oglasila se policija i objasnila šta se dogodilo.
"Tom prilikom je B.R. zadobio telesne povrede, zbog čega je transportovan u Opštu bolnicu Nikšić, gde su mu od strane lekara konstatovane teške telesne povrede, dok su ostalim učesnicima događaja konstatovane lake telesne povrede", saopšteno je iz policije.
Masovna tuča na putu Nikšić–Šavnik–Plužine, krivične prijave protiv šest osoba #hronika #vijestihttps://t.co/5J1cXkA92J— Vijesti (@Vijestime) 08. јул 2026.
O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, sa kojim su u koordinaciji preduzimane dalje mere i radnje koje su rezultirale potpunim rasvetljavanjem događaja i procesuiranjem osumnjičenih lica, piše portal Vijesti.
"Nakon sprovedenih sveobuhvatnih mera i radnji, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, protiv B.R., M.R., M.M., N.J. i M.J. (55) podneta je krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. Protiv lica M.J. (49) je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda, izvršenim na štetu B.R.", saopšteno je.
Autor: S.M.