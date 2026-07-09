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Јeziv slučaj u Hrvatskoj: Žena osumnjičena da je naručila likvidaciju člana porodice

Izvor: Indeks, Foto: Tanjug AP/Darko Bandić ||

Županijsko državno tužilaštvo u Slavonskom Brodu pokrenulo je istragu protiv 54-godišnje hrvatske državljanke zbog sumnje da je podstrekivala na teško ubistvo.

Kako je saopštilo Državno tužilaštvo Republike Hrvatske, žena se sumnjiči da je od druge osobe tražila da za novac ubije bliskog člana njene porodice.

Tužilaštvo sumnja da je osumnjičena krajem juna 2026. godine u Slavonskom Brodu, iz koristoljublja, od druge osobe zatražila da usmrti 57-godišnjeg člana svoje porodice. Za izvršenje tog zločina, kako se sumnja, ponudila je određeni novčani iznos.
Prema navodima tužilaštva, toj osobi je dala i uputstva koja bi joj olakšala izvršenje krivičnog dela, kao i prikrivanje tragova nakon njegovog izvršenja.

Određen joj pritvor

Nakon saslušanja u prostorijama tužilaštva, protiv 54-godišnje osumnjičene doneto je rešenje o sprovođenju istrage. Na predlog Županijskog državnog tužilaštva, sudija za prethodni postupak odredio joj je pritvor.

Pritvor joj je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogla da utiče na svedoke, kao i zbog bojazni da bi mogla da ponovi krivično delo.

Autor: S.M.

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