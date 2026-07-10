Telo muškarca iz Srbije pronađeno na njivi: Užas u Srebrenici

Staničnom odeljenju policije Skelani je juče, u četvrtak, 9. jula 2026. godine oko 14,50 prijavljeno da je na njivi u blizini reke Drine na području opštine Srebrenica pronađeno telo muškarca.

Iz Policijske uprave Zvornik saopštili su da su policajci u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja Srebrenica izvršili uviđaj, te utvrdili da se radi o M.T. iz Srbije, prenose Nezavisne.

Kako dodaju iz policije, o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Tužilac je naložio dostavljanje izveštaja o preduzetim merama i radnjama. Više detalja za sada nije saopšteno.

Autor: Marija Radić