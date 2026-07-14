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NOŽEM IZBO OCA 30 PUTA: Užasan zločin u Skoplju, otkriveno šta je prethodilo porodičnom hororu

Izvor: Kurir.rs/Skopje1.mk, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju pokrenulo je istragu protiv tridesetogodišnjeg muškarca iz tog grada, koji je osumnjičen za krivično delo ubistvo.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni je 12. jula, nakon svađe i fizičkog napada između oca i majke u porodičnoj kući, uzeo nož i napao oca u dvorištu.

Navodno ga je nožem ubo više od 30 puta u vrat i grudi, od kojih je povređeni muškarac preminuo na licu mesta.

Tokom postupka istrage, javni tužilac će preduzeti više radnji kako bi u potpunosti utvrdio motive događaja, a biće obavljen i psihijatrijski pregled osumnjičenog.

Radi obezbeđivanja njegovog prisustva tokom postupka, Osnovno javno tužilaštvo je predložilo da Sud odredi meru pritvora.

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Autor: Marija Radić

#Horor

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#Skoplje

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