Kraj bekstva Aleksandra Lazarova: Cuna uhapšen u Skoplju nakon potrage

Policija Severne Makedonije uhapsila je u Skoplju Aleksandra Lazarova, poznatijeg pod nadimkom Cuna, za kojim je prethodnih dana bila raspisana međunarodna poternica nakon njegovog bekstva iz policijske stanice u Kočanima, piše Kurir.mk.

Lazarov je dospeo u centar pažnje javnosti pošto je uspeo da pobegne iz prostorija policije, navodno iskoristivši prozor kako bi izbegao policijski nadzor. Nakon tog incidenta, nadležni organi pokrenuli su intenzivnu potragu koja je okončana njegovim hapšenjem u glavnom gradu.

Prema informacijama koje su saopštili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije, osumnjičeni je lišen slobode u utorak uveče, a očekuje se da će protiv njega biti nastavljeni postupci koji su započeti pre bekstva.

Lazarov je i ranije bio poznat policiji zbog sumnji u povezanost sa trgovinom narkoticima. Neposredno pre bekstva bio je priveden zajedno sa još dvojicom muškaraca, nakon što je, prema nezvaničnim saznanjima, u njihovom automobilu pronađena bela praškasta supstanca za koju istražitelji sumnjaju da je opojna droga.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti slučaja, kao i eventualnu odgovornost drugih osoba koje bi mogle biti povezane sa ovim događajem.

Autor: S.M.